Phú Yên: Tạm giữ 50 bình khí cười không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 13.11, Cục Quản lý thị trường Phú Yên cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 (Phú Yên) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) kiểm tra xe tải BS 51D - 400.09 do tài xế Lương Hồng Chính (37 tuổi, ngụ xã Vân Du, H.Đoan Hùng, Phú Thọ) điều khiển theo hướng nam - bắc, đoạn qua cầu Bàn Thạch (P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa, Phú Yên). Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 50 bình khí, nặng khoảng 650 kg, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo tài xế Lương Hồng Chính, 50 bình khí này là khí N2O (khí cười).

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tạm giữ 50 bình khí cười để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khí N2O hay còn gọi là khí cười, có tên tiếng Anh là Nitrous oxide, tên khoa học là Dinitơ monoxit. Khí cười được quy định là một trong các loại hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (theo mục số 120 thuộc Phụ lục II, Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất).

Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP, các chất quy định tại Phụ lục II đều là hóa chất nguy hiểm cần được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường. Tổ chức, cá nhân mua bán hóa chất để sử dụng phải đảm bảo đủ các yêu cầu quy định tại Chương V của luật Hóa chất; đảm bảo các quy định an toàn, không gây hại đến môi trường, trật tự an toàn xã hội…