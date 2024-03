Phú Yên: Tai nạn liên tiếp trên các tuyến quốc lộ, 3 người tử vong

Ngày 7-3, Phòng CSGT tỉnh Phú Yên cho biết khuya 6-3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ giờ ngày 6-3, tại Km 1312+300 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), xe máy mang biển kiểm soát 51S-0... do anh N.N.T (sinh năm 1984) chở theo sau bà N.T.V (sinh năm 1958, cùng trú tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) lưu hành theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 78C-0... (chưa xác định được người điều khiển) đang đỗ bên đường cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Cũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra khoảng 22 giờ 15 phút ngày 6-3, tại Km 01+400 Quốc lộ 25 (thuộc xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Cụ thể, xe máy mang biển kiểm soát 78N1-4072 do ông T.TT (sinh năm 1963) điều khiển trên đường theo hướng Đông-Tây chở theo sau bà L.T.A (sinh năm 1957, cùng trú tại xã Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên) đã xảy ra tai nạn giao thông với xe máy mang biển kiểm soát 78C1-6... do anh Đ.D.N (sinh năm 2002, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) điều khiển cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến bà L.T.A tử vong tại hiện trường. Anh Đ.D.N bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trong thời gian gần đây tuyến Quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Tuyến Quốc lộ 25 hiện nay chật hẹp, nhưng số lượng xe, đặc biệt xe tải lưu thông nhiều, khiến cho nhiều người đi đường lo sợ.