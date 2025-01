Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Ghi nhận thành tích này, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an tỉnh xét đề nghị Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cho Phòng Tổ chức cán bộ.

Năm 2024, Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động bám sát các chương trình công tác, theo dõi, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ để tham mưu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả những vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Nổi bật nhất là công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công an đến năm 2030 có 70% cán bộ đạt trình độ đại học nghiệp vụ Công an trở lên, Phòng Tổ chức cán bộ đã tích cực, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an và phối hợp với các trường Công an nhân dân tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

Đến nay, Công an tỉnh đạt hơn 67% cán bộ có trình độ đại học trở lên. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã cử 709 đồng chí đi đào tạo trình độ đại học tại các trường Công an nhân dân, dự kiến đến năm 2028 sẽ tốt nghiệp, nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học nghiệp vụ Công an lên 81,26%, vượt gần 12% so với yêu cầu đặt ra.

Đồng thời, để đảm bảo 100% trưởng Công an cấp xã tham gia ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ cấp xã, đến nay, 100% trưởng Công an xã dự kiến cấp ủy địa phương đã được cử đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 16,18% biên chế Công an tỉnh, vượt 1,18% so với mục tiêu, yêu cầu của Bộ Công an đặt ra; trình độ đại học nghiệp vụ Công an trở lên chiếm 53,56% (trong đó có 2 tiến sĩ, chiếm 0,3%; 6 thạc sĩ, chiếm 0,91%; 345 đại học, chiếm 52,35%).

Tham mưu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp là những cán bộ có năng lực, trình độ chuyên sâu trên từng lĩnh vực công tác, có khả năng tổ chức triển khai hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Nông Hòa

Bên cạnh đó, Phòng Tổ chức cán bộ còn chủ động tham mưu phối hợp với các trường Công an nhân dân, Trường Chính trị tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, chiến sĩ Công an.

Đến nay, Công an tỉnh đã cử 34 đồng chí đi đào tạo tiếng Khmer, chiếm 0,88% trong tổng biên chế; 126 đồng chí đi đào tạo tiếng Bahnar, chiếm 3,26%; 331 đồng chí học tiếng Jrai, chiếm 8,56%.

Cùng với đó, Phòng Tổ chức cán bộ còn tổ chức xây dựng danh mục vị trí việc làm của Công an tỉnh, qua đó đã triển khai và có tờ trình đề nghị Bộ Công an phê duyệt; đồng thời, tham mưu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyển đủ 439/439 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024, tăng 39 trường hợp so với năm 2023.

Ngoài ra, công tác cán bộ được tham mưu thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ và đúng quy định của Bộ Công an. Cụ thể, tham mưu phê duyệt quy hoạch và đúng quy định các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 1.683 lượt cán bộ và nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 1.696 lượt cán bộ.

Đổi mới, sáng tạo trong công tác bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ là trưởng, phó trưởng Công an xã đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Công an, đồng thời phù hợp thực tiễn tình hình, yêu cầu công tác của từng địa bàn.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2024, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ và nhiều lượt cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Cụ thể, 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 3 tập thể và 9 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và hiệu trưởng các trường tặng giấy khen; 100% cán bộ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đáng chú ý, công tác bố trí điều tra viên tại Công an cấp xã được tham mưu, thực hiện quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện các quy trình, thủ tục bổ nhiệm; kết hợp thực hiện các mặt công tác tổ chức cán bộ nhằm lựa chọn cán bộ đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác, đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Qua đó đã hoàn thành việc bố trí đủ điều tra viên tại Công an cấp xã trước thời gian quy định, vượt 31,4% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao về số lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện một cách chủ động, quyết liệt và sáng tạo, đúng quy định nhằm vừa đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Công an nhân dân năm 2025, Phòng Tổ chức cán bộ cần tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhiệm vụ thời gian tới ngày càng nặng nề, đòi hỏi tập thể cấp ủy, mỗi cá nhân của Phòng Tổ chức cán bộ phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự tận tâm, tận tụy, sáng tạo cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.