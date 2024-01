Lá cờ đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(GLO)- Từ năm 2020 đến 2023, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện trong thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

“Hết việc, không hết giờ”

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Ia Pa luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Hết việc, không hết giờ”. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Phạm Quang Long-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Ia Pa) cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện ban hành hàng trăm văn bản trên tất cả các lĩnh vực công tác. Để xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo đạt chất lượng tốt, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải dành nhiều thời gian tổng hợp, nghiên cứu để công tác tham mưu, đề xuất phù hợp với thực tế tình hình địa bàn. Khối lượng công việc nhiều, chúng tôi phải sắp xếp việc gia đình, thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau mới hoàn thành tốt công việc được giao”.

Năm 2023, Công an huyện đã hoàn thành 76 chỉ tiêu công tác (đạt 97,44% so với kế hoạch), trong đó có 23 chỉ tiêu về đích trước thời hạn quy định. Điển hình như trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện là một trong những đơn vị về đích sớm của tỉnh. Hay trong đợt cao điểm 50 ngày đêm kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an huyện thực hiện đạt 103,36% chỉ tiêu được giao.

Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho hay: “Những năm qua, đối với nhiệm vụ công tác nói chung và chỉ tiêu thực hiện Đề án 06 nói riêng, Công an huyện gặp rất nhiều khó khăn, áp lực. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận cao trong lực lượng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện giao chỉ tiêu công tác cụ thể cho từng đội nghiệp vụ và Công an cấp xã. Trên cơ sở đó, các đơn vị thường xuyên báo cáo, đánh giá mức độ hoàn thành và những tồn tại, hạn chế, vướng mắc nhằm kịp thời tháo gỡ.

Đặc biệt, Công an huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Chúng tôi thường xuyên quán triệt phương châm “Hết việc, không hết giờ”, qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác”.

Đảm bảo tốt ANTT

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, mỗi cán bộ, điều tra viên của Công an huyện đã thể hiện sự mưu trí, tinh thông nghiệp vụ, tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng. Năm 2023, Công an huyện đã điều tra, khám phá kịp thời nhiều vụ án, được quần chúng nhân dân khen ngợi, chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong đó, Công an huyện đã điều tra làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 90%; trong đó, tỷ lệ điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng đạt 100%. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt hơn 94%. Quá trình điều tra, khám phá án đảm bảo đúng yêu cầu quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Năm 2023, Công an huyện Ia Pa được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 21 lượt tập thể, 64 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền và các ban, ngành của huyện Ia Pa biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Công an huyện thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở cơ sở. Trong năm 2023, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền tập trung ở các thôn, buôn, thu hút hơn 25.000 lượt người tham dự; gọi hỏi, răn đe và yêu cầu hơn 250 lượt thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ ký cam kết không tái phạm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện tổ chức hơn 1.700 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 2.500 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; tạm giữ 398 phương tiện, tước hơn 200 giấy phép lái xe có thời hạn, yêu cầu hơn 300 lượt tài xế, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nhờ đó, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện được kéo giảm cả 3 chỉ số so với năm 2022 (giảm 33,3% số vụ, giảm 25% số người chết và giảm 41,7% số người bị thương). Bên cạnh đó, Công an huyện đã xây dựng và duy trì hiệu quả 12 mô hình đảm bảo ANTT, qua đó huy động sức mạnh của quần chúng trong công tác bảo đảm ANTT; tiếp xúc tranh thủ hơn 250 lượt người uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền pháp luật cho bà con; tổ chức 10 buổi “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia.

Ngoài ra, Công an huyện đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới tại 12 thôn, buôn; sửa chữa 11 nhà ở cho người dân; vận động quyên góp hơn 300 triệu đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của Công an huyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường nhấn mạnh: Thời gian qua, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, qua đó huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT. Hiệu quả các mặt công tác của Công an huyện trong những năm qua đã góp phần giữ vững ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.