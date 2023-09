Phòng Cảnh sát giao thông tặng 500 phần quà Trung thu cho trẻ em vùng sâu, vùng xa

(GLO)-Từ ngày 27 đến 29-9-2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuỗi chương trình “Vui tết Trung thu” năm 2023 và trao tặng 500 phần quà cho các em học sinh tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa và các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong những ngày qua, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Công an huyện Ia Pa, Chư Sê tổ chức Chương trình “Vui Tết trung thu” năm 2023 cho các cháu thiếu nhi tại điểm trường Mầm non 1-6 (thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa), điểm trường làng H'Boòng, làng Păn Roh (xã Al Bá, huyện Chư Sê) và các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Tại những nơi đến thăm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trao tặng 500 phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Trung thu. Để thực hiện chương trình này, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tự đóng góp kinh phí, với mục tiêu đem lại niềm vui cho các cháu thiếu nhi trong cuộc sống và góp phần động viên, khích lệ các cháu phấn đấu trong học tập.