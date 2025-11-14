Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

VŨ HOÀNG
(GLO)- Sáng 14-11, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp xã giao Ngài Souphanh Hadaoheuang-Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng-đến thăm và làm việc tại tỉnh nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Ngài Souphanh Hadaoheuang bày tỏ tình cảm sâu sắc và chia sẻ với những tổn thất, mất mát to lớn mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu do cơn bão số 13 gây ra. Ngài Tổng Lãnh sự bày tỏ hy vọng tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

unnamed.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế (phải) trò chuyện cùng Ngài Souphanh Hadaoheuang tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Ngài Souphanh Hadaoheuang đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào trong suốt thời gian qua. Ngài khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong khả năng của mình, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung và giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Ngài Tổng Lãnh sự đối với tỉnh Gia Lai trong thời điểm tỉnh đang nỗ lực khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra. Đồng thời, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Lào, vốn có truyền thống từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) luôn bền chặt và đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực.

74103.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (giữa) tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: Minh Hoàng

Tỉnh Gia Lai luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong rằng trên cương vị mới, Ngài Souphanh Hadaoheuang sẽ tiếp tục quan tâm, có những kết nối mới để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 bên.

