Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976-2026)

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.SỸ

Dự hội thảo về phía Trung ương có ông Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Phía đối tác Thái Lan có ông Chartchai Panichewa - Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) và ông Tharabodee SerngAdichaiwit - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Thái Lan tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các ông, bà: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 150 đại biểu đại diện các hiệp hội DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Mở ra cơ hội mới trong hợp tác đầu tư

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Tỉnh Gia Lai có diện tích lớn thứ 2 cả nước, quy mô dân số trên 3,5 triệu người, giữ vị trí chiến lược tại trung tâm vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ; giao thương kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và Bắc - Nam. Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh tương đối hoàn chỉnh với đầy đủ các loại hình giao thông. Ngoài ra, tỉnh đang khẩn trương triển khai tuyến cao tốc Quy Nhơn- Pleiku dài 125 km, kết nối 2 trung tâm kinh tế lớn của vùng là Quy Nhơn và Pleiku, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy liên kết vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược.

Gia Lai cũng là một trong số ít các địa phương sở hữu 2 cảng hàng không lớn, trong đó, Cảng hàng không Phù Cát đang được đầu tư xây dựng hướng tới cảng hàng không quốc tế. Về cảng biển, ngoài Cảng Quy Nhơn có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải 70.000 tấn, tỉnh đang xúc tiến đầu tư Dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ, có thể tiếp nhận tàu có trên 200.000 tấn, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự này này được quy hoạch gắn kết với đường hàng không, đường sắt hiện hữu và đường cao tốc, tạo mạng lưới giao thông đa phương thức, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.SỸ

Cùng với việc đầu tư phát triển KT-XH, trong những năm qua, tỉnh Gia Lai rất coi trọng và đã có những bước đi mạnh mẽ, cụ thể, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân, DN Thái Lan. Hiện Thái Lan là một trong những đối tác đầu tư ổn định tại Gia Lai với 9 dự án đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 100,5 triệu USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các dự án của DN Thái Lan tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, thủy sản và logistics, góp phần tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy chuỗi cung ứng liên kết khu vực. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để hai bên ngày càng hiểu biết, gắn bó và tin cậy lẫn nhau, tiến tới mối quan hệ hợp tác bền vững, toàn diện hơn trong thời gian tới

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, so với tiềm năng của Thái Lan - một nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về đầu tư ra nước ngoài thì dư địa hợp tác với Gia Lai còn rất lớn. Tỉnh Gia Lai mong muốn các nhà đầu tư Thái Lan quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như: logistics xuyên biên giới, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản xuất khẩu, dịch vụ công nghiệp gắn với khu công nghiệp (KCN) và chuỗi cung ứng tiểu vùng Mê Kông.

Trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn hiện nay, tỉnh Gia Lai xác định KCN Becamex VSIP Bình Định là hạt nhân quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ tiếp nhận dòng vốn FDI chất lượng cao, trong đó có DN Thái Lan. Đây không chỉ là một KCN đơn thuần, mà là một hệ sinh thái tích hợp đa chức năng: công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, đầu tư vào là có thể vận hành ngay. Đặc biệt, KCN Becamex Bình Định nằm trên hành lang kết nối trực tiếp giữa Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng biển Quy Nhơn, Cảng biển nước sâu Phù Mỹ, tạo tuyến trung chuyển hàng hóa chiến lược, phục vụ thúc đẩy thương mại Lào, Việt Nam, Campuchia. Đây là cơ hội vàng để DN Thái Lan có thể đầu tư hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

“Hội thảo hôm nay là diễn đàn có ý nghĩa chiến lược, nơi cộng đồng DN hai bên cùng kết nối, chia sẻ, hợp tác trên tinh thần đồng hành và phát triển bền vững. Thông qua diễn đàn này, tỉnh Gia Lai kỳ vọng sẽ hình thành các dự án quy mô lớn, có chiều sâu và sức lan tỏa, tạo ra chuỗi giá trị liên kết giữa doanh nghiệp Thái Lan và hệ sinh thái đầu tư của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics xuyên biên giới, công nghiệp, sản xuất, chế biến, đóng góp thiết thực cho sự thịnh vượng của cả hai nền kinh tế” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

Ông Chatchai Panichewa - Phó Chủ tịch FTI nhìn nhận: Thái Lan và Việt Nam có những thế mạnh bổ trợ cho nhau. Sự kiện ngày hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác song phương giữa Thái Lan và Việt Nam nói chung, Thái Lan- Gia Lai nói riêng; đồng thời mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới, quan hệ đối tác ý nghĩa và tầm nhìn chung về tăng trưởng bền vững trong khu vực.

Gia Lai luôn đồng hành, vì sự phát triển bền vững của nhà đầu tư

Tại hội thảo, đại diện các Công ty: Acme 1975 Co., Ltd; Aisa Aero Ports Co., Ltd; Viscom Centrer Co., Ltd; Ek Yong Wong Co Ltd… bày tỏ ấn tượng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh, đồng thời mong muốn tỉnh cung cấp thêm thông tin liên quan đến KCN Becamex VISP Bình Định; cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh dành cho DN nước ngoài đầu tư và cung ứng linh kiện ô tô; phân bón nông nghiệp, hàng không, hóa chất, thực phẩm, nội thất, logistics…

DN Thái Lan mong muốn tỉnh cung cấp thêm thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với DN nước ngoài. Ảnh: T.SỸ

Thông tin thêm về KCN Becamex VISP Bình Định, ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, cho biết: Với sứ mệnh kiến tạo những hệ sinh thái phát triển bền vững, chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty đã hình thành một KCN- Đô thị , dịch vụ (tổng diện tích 1.425 ha đất, trong đó 1.051 ha dành cho phát triển công nghiệp và 374 ha dành cho khu đô thị, thương mại, dịch vụ) hiện đại, năng động với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Đến nay, có 9 nhà đầu tư FDI thuê hơn 100 ha đất tại KCN để thực hiện 11 dự án với tổng vốn đầu tư trên 284 triệu USD.

Cùng với hoàn thiện tầng KCN, Công ty còn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội như: nhà ở công nhân, nhà ở cho chuyên gia, công viên sinh thái, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao... phục vụ người lao động và cộng đồng DN. Đặc biệt, KCN Becamex VSIP Bình Định nằm trên địa bàn kinh tế khó khăn, nên đầu tư vào KCN này, DN được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư cao nhất của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Công ty hỗ trợ miễn phí quy trình thủ tục cho nhà đầu tư; hỗ trợ các chương trình tuyển dụng và kết nối DN với lực lượng lao động chất lượng cao…

Đại diện các sở, ngành: Tài chính, Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đã giải đáp cụ thể các vấn đề mà nhà đầu tư Thái Lan quan tâm; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN Thái Lan đầu tư phát triển lâu dài, bền vững tại Gia Lai.

Đại diện Sở Tài chính giải pháp các vấn đề mà DN Thái Lan quan tâm. Ảnh: T.SỸ

Với tâm huyết và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trân trọng mời các DN, nhà đầu tư Thái Lan đến với tỉnh Gia Lai để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư các dự án, tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ các DN Thái Lan đầu tư phát triển bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn thời gian tới, FTI Thái Lan và Hiệp hội DN Thái Lan tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối, kết nối các DN Thái Lan với tỉnh Gia Lai, nhằm thúc đẩy, triển khai các hoạt động thương mại và xúc tiến đầu tư giữa hai bên; mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa của các bộ, ngành Trung ương trong liên kết, hợp tác với các đối tác của Thái Lan.

Dịp này, Tập đoàn Becamex và FTI Thái Lan đã ký kết hợp tác cùng tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các DN Thái Lan tiếp cận môi trường đầu tư tại Việt Nam; Công ty CP Becamex Bình Định, Hiệp hội DN Thái Lan tại Việt Nam và Công ty CP Setia cùng ký kết bản ghi nhớ xác lập mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, nhằm hỗ trợ tối đa cho các DN Thái Lan và Malaysia đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai và ngược lại.

Công ty CP Becamex Bình Định, Hiệp hội DN tại Việt Nam và Công ty CP Setia cùng ký kết bản ghi nhớ xác lập mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, nhằm hỗ trợ tối đa cho các DN Thái Lan và Malaysia đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai và ngược lại. Ảnh: T.SỸ

Ngoài ra, Công ty CP Becamex Bình Định tổ chức lễ động thổ trực tuyến 4 dự án thuộc Dự án KCN Becamex VSP Bình với tổng vốn đầu tư hơn 619 tỷ đồng; trao 500 triệu đồng cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh để ủng hộ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.