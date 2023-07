Một con cá nhám voi dài khoảng 8 m, nặng ước trên 2 tấn chết trôi dạt vào bờ biển Nghệ An.

Xe tải chở xăng dầu cháy dữ dội làm đứt dây điện trung thế trên Quốc lộ 1, một người dân cố gắng để đưa dây điện ra khỏi khu vực đông xe qua lại nhưng không may bị điện giật tử vong.

Sau khi vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam bị phát hiện, đối tượng Nguyễn Tấn Phong bỏ trốn sang Campuchia. Bộ đội biên phòng An Giang đã vận động gia đình thuyết phục Phong ra đầu thú.

Công an Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 19kg nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam qua vực Long Bình, huyện An Phú và đang được tiếp tục điều tra mở rộng.