Phát động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc

(GLO)- Sáng 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.

Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhân dịp khai mạc Lễ hội Du lịch hè năm 2026 của tỉnh Gia Lai tổ chức hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Dự lễ phát động có ông Hà Văn Siêu-Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai; các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Đoan Ngọc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu-Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, du lịch Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2025, cả nước đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,4% so với năm 2024) và phục vụ khoảng 135 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế tiếp tục đạt trên 10,6 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với mục tiêu tăng trưởng về số lượng và doanh thu, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm là xu thế tất yếu.

“Một điểm đến hấp dẫn không chỉ có cảnh quan đẹp, dịch vụ tốt mà còn được thể hiện qua chất lượng môi trường, mức độ an toàn và sự thân thiện đối với người dân và du khách. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở lưu trú, điểm tham quan là giải pháp thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời định vị hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, thân thiện”, ông Siêu khẳng định.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc và phát động chương trình xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc. Ảnh: Đoan Ngọc

Việc lựa chọn Gia Lai làm nơi diễn ra lễ phát động mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để quảng bá thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”; đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến xanh, an toàn với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch. Ảnh: Đoan Ngọc

Sự kiện này cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc thời gian tới. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn quy định cho các cơ sở dịch vụ; tổ chức các hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng bộ tiêu chí tôn vinh các đơn vị thực hiện tốt môi trường không khói thuốc.

Hoạt động xe tuyên truyền lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc tới cộng đồng. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kêu gọi các cơ quan quản lý địa phương, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và người dân cùng chung tay hành động, lan tỏa rộng rãi thông điệp: “Điểm đến không khói thuốc - Dấu ấn của du lịch xanh và bền vững”, hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới du lịch trong lành, văn minh và phát triển bền vững trên cả nước.