Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai chào đón tân sinh viên khóa 2025-2026

(GLO)- Ngày 10-10, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tổ chức chương trình “Chào đón tân sinh viên khóa 2025-2026”.

Năm học 2025-2026, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai chào đón 81 sinh viên thuộc 3 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Thú y, Nông học, Quản trị kinh doanh.

Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trao quà cho sinh viên, đoàn viên tiêu biểu và sinh viên thủ khoa đầu vào trong kỳ tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Quốc Dũng

Tại chương trình, BIDV Nam Gia Lai đã trao 10 suất học bổng cho các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập; đồng thời tặng 1 suất quà cho giảng viên tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy.

Ngoài ra, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai cũng trao 12 suất quà cho sinh viên, đoàn viên tiêu biểu và sinh viên thủ khoa đầu vào của kỳ tuyển sinh năm 2025.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình chào đón tân sinh viên. Ảnh: Quốc Dũng

Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai dàn dựng và biểu diễn. Những phần trình diễn đầy nhiệt huyết đã tạo nên không khí ấm áp, gắn kết các thế hệ sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường.

