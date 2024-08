Ngày 22-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên (SN 1987; ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (SN 1999; ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989, cùng ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Rửa tiền".

Trước đó, vào khoảng tháng 6-2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân bị các đối tượng không rõ lai lịch trên không gian mạng mạo danh nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng trong tài khoản vừa mở.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, và sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng làm rõ vụ án, xác định các bị can liên quan và tổ chức truy bắt.

Bước đầu, Công an huyện Như Xuân xác định đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.

Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây, các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Tinh vi hơn, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Khi có thông tin khách hàng, chúng liền chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ rồi dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng.

Sau đó, chúng chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng...

Với các thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4-2024 đến cuối tháng 6-2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỉ đồng.

Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ôtô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng...

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

