Ông Nguyễn Trường Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải

Sáng 17-11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe taxi và hàng loạt ô tô, xe máy khác trên đường ĐT743, đoạn qua địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, khiến 3 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.