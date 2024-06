Nước lũ bất ngờ ập xuống đường đi sông Nho Quế, nhiều ôtô cùng người bị mắc kẹt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của cá nhân có liên quan.

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng với 18 cán bộ, chiến sỹ (chủ yếu là "người nhái") tìm kiếm nạn nhân từ suốt chiều 4/6 cho đến sáng 5/6 công việc mới hoàn tất.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Thái Bình bước đầu xác định nguyên nhân vụ án 3 người trong 1 gia đình ở thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư tử vong bất thường.

Khoảng 100 tài xế xe ôm công nghệ thuộc hãng "Be Group" tụ tập lạng lách, gây mất an ninh trật tự, công an đã bắt 14 người để điều tra.