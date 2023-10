Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Nhân lên niềm vui

Kông Chro là địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 74,24% dân số. Trong đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa đảm bảo về nhà ở. Trên cơ sở Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 12-11-2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 01/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thuộc Dự án 5, ngày 8-2-2023, UBND huyện Kông Chro đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Theo đó, năm 2023, huyện Kông Chro được phân bổ 12,298 tỷ đồng (ngân sách trung ương 11,18 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,118 tỷ đồng) để hỗ trợ nhà ở cho 357 hộ nghèo và cận nghèo ở 14 xã, thị trấn. Đối với nhà xây mới, mỗi hộ được hỗ trợ 44 triệu đồng (ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 4 triệu đồng); còn đối với nhà sửa chữa là 22 triệu đồng/căn (ngân sách trung ương hỗ trợ 20 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng).

Thông tin từ Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết, đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã hoàn thành kế hoạch của năm 2023 với việc xây mới 202 căn nhà, sửa chữa 155 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo. Việc xây dựng dựa trên cơ sở mẫu thiết kế hướng dẫn do Sở Xây dựng ban hành, người dân lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu từ 30 m2 trở lên, niên hạn sử dụng nhà ở từ 20 năm trở lên.

Trong căn nhà sàn mới khang trang, ông Đinh Chiri (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) phấn khởi nói: Từ trước đến nay, gia đình sống trong căn nhà sàn nhỏ, chật chội. Trong khi đó, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có điều kiện sửa chữa. Nay được chính quyền địa phương hỗ trợ 44 triệu đồng, tôi vận động con cháu và bà con trong làng hỗ trợ dỡ ngôi nhà cũ, tận dụng số ván còn sử dụng được; đồng thời, góp thêm 36 triệu đồng để mua tôn mới về dựng lại căn nhà sàn mới với diện tích hơn 60 m2. “Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ giúp những hộ nghèo như tôi có được nơi ở mới. Đây là động lực để gia đình tôi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong những năm tới”-ông Chiri bày tỏ.

Cách đó không xa, căn nhà xây mới rộng hơn 40 m2 của bà Đinh Angok (cùng làng Sơ Rơn) cũng vừa hoàn thành. Mấy ngày vừa qua, rất đông người thân và bà con trong làng đến chung vui với gia đình. Bà Angok chia sẻ: “Bao năm qua, gia đình sống trong căn nhà sàn chật hẹp. Mỗi khi mưa xuống, nước nhỏ lộp độp trên đầu. Cả nhà ai cũng ước mơ có được một ngôi nhà xây mới rộng rãi để ổn định cuộc sống. Giờ đây, ước mơ này đã thành hiện thực khi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng cùng sự chung tay góp sức hỗ trợ của chính quyền địa phương về cát xây dựng, người thân trong gia đình và bà con trong làng đóng góp ngày công lao động giúp gia đình có được căn nhà xây mới thật khang trang. Từ nay trở đi, mình sẽ bảo ban con cháu nỗ lực phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no”.

Theo ông Bùi Kim Nhã-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Chư Krêy, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai trên địa bàn xã có ý nghĩa rất lớn giúp hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở an toàn. Hiện UBND xã đang chỉ đạo Đoàn xã kéo điện thắp sáng giúp bà con ổn định cuộc sống.

Còn tại xã Chơ Long, nhiều hộ nghèo, cận nghèo cũng đã có nơi ở mới ổn định. Bà Đinh Thị Bruh (hộ nghèo ở làng Klăh) xúc động nói: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và các cấp chính quyền cùng bà con trong làng góp sức dựng lại ngôi nhà sàn này nên tôi mới có được căn nhà sàn mới khang trang và rộng rãi hơn trước”.

Giúp người dân an cư lạc nghiệp

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, huyện Kông Chro hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 649 hộ nghèo và cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện tại, huyện Kông Chro đã thực hiện được 357 căn giúp người dân có nơi ở mới.

Theo kết quả rà soát, năm 2023, huyện Kông Chro còn 4.336 hộ nghèo, chiếm 33,78%, giảm 697 hộ và giảm 5,91% so với năm 2022; trong đó, 4.186 hộ nghèo là người DTTS, chiếm 48,75% (giảm 647 hộ so với năm 2022). Toàn huyện còn 1.884 hộ cận nghèo, chiếm 14,68% (giảm 35 hộ và giảm 8,77% so với năm 2022); trong đó 1.493 hộ cận nghèo là người DTTS, chiếm 17,39% (tăng 48 hộ so với cuối năm 2022).