Xuân An hỗ trợ người nghèo an cư

(GLO)- Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Xuân An (thị xã An Khê) đã huy động mọi nguồn lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm để bà con ổn định cuộc sống.

Nỗ lực vận động

Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người. Trong khi thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã Xuân An còn thấp thì việc tự làm nhà ở kiên cố là vấn đề không đơn giản đối với nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn, y tế, trao sinh kế, tạo việc làm, cấp ủy, chính quyền xã Xuân An quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây cũng là nội dung quan trọng để giảm nghèo bền vững và thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND xã Hồ Hữu Mạnh cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể rà soát các hộ khó khăn về nhà ở để có chính sách hỗ trợ. Trên cơ sở danh sách hộ cần hỗ trợ nhà ở, xã tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực giúp đỡ các gia đình sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, xã Xuân An đã vận động hỗ trợ người dân xây dựng và sửa chữa được 15 căn nhà. Năm 2023, qua rà soát, toàn xã còn 3 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở. “Để có thể hoàn thành việc xây dựng nhà cho 3 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, xã tranh thủ sự hỗ trợ của thị xã, các hội, đoàn thể; đồng thời, tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân”-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngô Văn Hiếu cho hay. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân An, từ đầu năm đến nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, địa phương đã khởi công xây dựng 1 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Tới đây, xã tiếp tục khởi công xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo.

Ngoài phần hỗ trợ tiền mặt từ nguồn xã hội hóa, để các hộ nghèo có thêm điều kiện xây nhà ở kiên cố, xã Xuân An còn vận động người dân giúp đỡ ngày công lao động để giảm bớt chi phí. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, hội viên và người dân đã tham gia giúp 2 hộ gia đình hơn 100 ngày công lao động để vận chuyển vật liệu, san nền nhà, hỗ trợ dây điện, mắc điện; còn các doanh nghiệp cung cấp vật liệu trên địa bàn hỗ trợ cước vận chuyển và một số vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Bản-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Xuân 1-thông tin: “An Xuân 1 là 1 trong 4 thôn khó khăn của xã. Vì vậy, chúng tôi quan tâm hỗ trợ để người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Qua rà soát, thôn có 2 hộ khó khăn đã được các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở”.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Đến thăm gia đình bà Trần Thị Thanh (thôn An Xuân 1), chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi từ các thành viên khi được sinh sống trong căn nhà mới. Bà Thanh năm nay 78 tuổi. Con trai bà là anh Trần Văn Dũng (SN 1970) bị bệnh tâm thần. Cuộc sống gia đình bà rất khó khăn. 2 mẹ con chủ yếu dựa vào sự cưu mang của bà con lối xóm.

Bà Thanh chia sẻ: “Mẹ con tôi được Phòng Giao dịch BIDV Đông Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Cùng với đó, chính quyền xã Xuân An vận động doanh nghiệp hỗ trợ thêm một ít tiền mặt, anh em họ hàng, bà con trong thôn hỗ trợ ngày công, các cháu đoàn viên, thanh niên lắp điện sinh hoạt. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Ngôi nhà có 3 phòng kiên cố, mái lợp tôn. Từ bây giờ, mẹ con tôi không còn lo nhà dột mỗi khi trời mưa bão nữa”.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Bình (thôn An Xuân 2) cũng thuộc diện hộ nghèo. Vợ anh Bình qua đời cách đây 2 năm do mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân anh bị khuyết tật ở chân, còn cậu con trai duy nhất 15 tuổi cũng bị thiểu năng trí tuệ. Căn nhà cũ đã xuống cấp, tứ bề dột nát nhưng bao năm qua không có điều kiện để sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Bình, UBND xã đã lập danh sách đăng ký hỗ trợ sửa chữa nhà ở gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê. Sau đó, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Bình.

“Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy nên không dám nghĩ đến việc sửa nhà ở. Vừa rồi, chính quyền xã huy động lực lượng đến giúp sửa chữa lại căn nhà. Giờ thì căn nhà đã trở nên vững chãi. Tôi cũng yên tâm, cố gắng làm lụng để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới”-anh Bình bày tỏ.

Nghe thông tin sắp tới được Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, bà Nguyễn Thị Bảo (thôn An Xuân 1) khấp khởi mừng vui. Bà rưng rưng kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh éo le của mình: “Tôi có 3 người con. Chồng mất sớm, một mình tôi tảo tần nuôi các con khôn lớn. Các con lớn lên, mỗi người lập nghiệp một nơi, hoàn cảnh cũng khó khăn nên chưa giúp được gì cho mẹ. Sức khỏe tôi không đảm bảo nên suốt ngày chỉ quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Ngay việc lo cái ăn, cái mặc hàng ngày cho bản thân đã chật vật, đâu dám nghĩ đến việc xây nhà ở. Mới đây, xã Xuân An đã kêu gọi Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà tình thương cho gia đình, tôi biết ơn nhiều lắm”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền-công chức Văn hóa-Xã hội xã Xuân An-cho hay: Sắp tới, xã sẽ trao tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình bà Bảo để xây dựng nhà ở. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ thêm 5 triệu đồng; các hội, đoàn thể vận động cơ sở kinh doanh vật liệu hỗ trợ vật liệu; Đoàn xã trích quỹ mua dây điện và lắp hệ thống điện thắp sáng cho gia đình bà Bảo.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân An, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo để tìm nguồn hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở. Trong 2 năm tới, xã phấn đấu xóa nhà dột nát cho 3 hộ và hỗ trợ sinh kế giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 2% vào năm 2025.