Những vị trí tài xế tưởng được dừng, đỗ nhưng thực tế bị cấm

(GLO)- Nhiều tài xế có thói quen “tấp vào một chút” để đón người, nghe điện thoại, mua đồ hoặc chờ người thân. Tuy nhiên, nếu dừng xe tại những vị trí thuộc diện cấm, thời gian dừng ngắn hay dài không làm thay đổi hành vi vi phạm.

Vụ việc mới đây tại Hà Tĩnh là lời nhắc đáng chú ý đối với những người thường xuyên lái ô tô. Theo đó, ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã xử phạt 1 người đàn ông 900.000 đồng vì đỗ ô tô trước cổng trụ sở cơ quan, gây cản trở việc ra vào.

Hiện trường vụ việc tại Hà Tĩnh ngày 22-8. Ảnh: CACC

Theo thông tin được công bố, tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ đến trước Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hà Tĩnh trên đường Vũ Quang, phường Thành Sen. Người này đỗ xe trước cổng rồi rời đi, khiến phần lớn lối ra vào của cơ quan bị chắn.

Sau khi nhận phản ánh, lực lượng chức năng mời tài xế đến làm việc và lập biên bản xử phạt. Hành vi này thuộc trường hợp dừng, đỗ trước cổng và trong phạm vi 5 m 2 bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào.

Vụ việc cho thấy một quan niệm khá phổ biến của tài xế: “Không có biển cấm thì có thể đỗ”. Tuy nhiên, trên thực tế, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nhiều vị trí dù không nhất thiết phải có biển cấm riêng, phương tiện vẫn không được dừng, đỗ.

Khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí nhất định. Trong đó, 12 trường hợp phổ biến, tài xế dễ nhầm gồm:

1. Bên trái đường 1 chiều

Đường vắng hoặc không có biển báo cấm dừng, đỗ không có nghĩa tài xế được tùy ý dừng xe ở bên trái đường 1 chiều.

2. Đường cong, gần đầu dốc bị che khuất tầm nhìn

Đây là những vị trí nguy hiểm vì phương tiện khác khó quan sát xe đang dừng. Luật cấm dừng, đỗ trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất.

3. Trên cầu

Xe không được dừng, đỗ trên cầu, trừ trường hợp tổ chức giao thông cho phép.

4. Gầm cầu vượt

Không được dừng, đỗ tại gầm cầu vượt, trừ những nơi được phép dừng xe, đỗ xe.

5. Song song cùng chiều với 1 xe khác đang dừng, đỗ

Đây là kiểu “đỗ hàng hai” khá phổ biến trên đường phố. Việc dừng, đỗ như vậy có thể thu hẹp phần đường dành cho xe đang lưu thông.

6. Cách ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 m hoặc 40 m

Trên đường phố hẹp, không được dừng, đỗ cách ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 m. Đối với đường có 1 làn xe cơ giới trên một chiều đường, khoảng cách bị cấm là dưới 40 m.

Đây là một trong những quy định mới được bổ sung so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và là trường hợp tài xế rất dễ bỏ qua.

7. Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

Không được dừng, đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, kể cả với lý do chỉ tạm thời đón hoặc trả người.

8. Tại giao lộ và trong phạm vi 5 m từ mép đường giao nhau

Luật cấm dừng, đỗ tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau. Đây là vị trí cần đặc biệt lưu ý bởi xe dừng gần giao lộ có thể che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khác.

9. Tại điểm đón, trả khách

Quy định hiện hành sử dụng khái niệm “điểm đón, trả khách”. Đây là cách quy định mới, thay cho cách diễn đạt “nơi dừng của xe buýt” trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

10. Trước cổng trụ sở cơ quan, tổ chức

Không được dừng, đỗ trước cổng và trong phạm vi 5 m 2 bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào.

11. Nơi phần đường chỉ đủ cho 1 làn xe cơ giới

Tài xế không được dừng, đỗ tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho 1 làn xe cơ giới. Mục đích của quy định là tránh việc 1 phương tiện đứng yên khiến các phương tiện khác không thể lưu thông.

12. Nơi che khuất biển báo hoặc đèn tín hiệu giao thông

Luật cấm dừng, đỗ tại vị trí che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông. Đây cũng là điểm mới so với quy định trước đây, khi luật cũ chỉ đề cập đến việc che khuất biển báo hiệu đường bộ.

Ngoài 12 trường hợp trên, khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 còn quy định không được dừng, đỗ: Trong phạm vi an toàn của đường sắt.

Trên đường dành riêng cho xe buýt.

Trên miệng cống thoát nước.

Trên miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế.

Tại chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước.

Trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.