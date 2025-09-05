Danh mục
Nhiều phần quà tiếp sức cho học sinh dịp khai giảng

(GLO)- Ngày 5-9, trong không khí rộn ràng của lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bình Định (Agribank Bình Định) đã triển khai nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa, tiếp sức cho học sinh tại các điểm trường.

Trong đó, đơn vị đã tặng 100 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh của Trường Tiểu học Nhơn Hội; tặng quỹ khuyến học Trường Tiểu học Ân Phong và Tiểu học Bình Dương mỗi trường 5 triệu đồng; tặng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 triệu đồng, Trường THCS Mỹ Trinh 5 triệu đồng… Tổng kinh phí thực hiện 1,6 tỷ đồng, từ quỹ an sinh xã hội của Agribank Bình Định để tài trợ cho giáo dục trên địa bàn tỉnh.

z6978557898644-28b26ce4e499d1d13d71eba03d3ad28f.jpg
Agribank Bình Định trao học bổng tại Trường Tiểu học Nhơn Hội. Ảnh: ĐVCC

* Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã tặng 7 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 7 học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường và 12 xe đạp (trị giá gần 20 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã biên giới biển là Đề Gi, Cát Tiến và Ngô Mây.

z6978445865786-495443006c9898f1e1626ecbfe127ad7.jpg
Đồn Biên phòng Cát Khánh trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Cát Minh. Ảnh: ĐVCC

Thông qua hoạt động này góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

