Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải nhì cuộc thi ảnh đại dương quốc tế

Ocean Geographic Pictures of the Year Awards (OGPICOTY) là cuộc thi ảnh thường niên do tổ chức bảo tồn đại dương Ocean Geographic Society và tạp chí Ocean Geographic có trụ sở tại Úc tổ chức. Cuộc thi được hỗ trợ và đánh giá bởi những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học đại dương đương đại, với mục đích vinh danh những tác phẩm ấn tượng nhất liên quan đến đại dương.

2023 là năm thứ 10 cuộc thi được tổ chức, với 17 hạng mục ảnh khác nhau, từ các rạn san hô trên thế giới cho tới chân dung động vật biển, hành vi động vật biển hay mối liên hệ giữa con người và đại dương… với tổng giải thưởng 90.000 USD. Kết quả vừa được công bố cuối tuần trước.

Chia sẻ về kiến thức chụp ảnh dưới nước, anh Thiện lưu ý du khách nên tham gia các khóa học về lặn biển tại các trung tâm đào tạo uy tín để được trang bị đầy đủ kiến thức lặn và thực hành, gồm lặn bình khí và lặn tự do. Ngoài ra, cần đầu tư thiết bị chụp ảnh dưới nước và quan trọng nhất vẫn là cảm quan, góc nhìn và ý tưởng của người chụp.