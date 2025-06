Nhà giáo nghỉ hưu xây dựng “Điểm đến với Bác Hồ”

Bên cạnh những tập thơ viết về Bác Hồ trong nhiều năm qua, mới đây, nhà giáo Tạ Chí Tào bắt tay thiết kế mô hình trưng bày tại gia đình về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trang trọng. Đến nay, anh cơ bản hoàn thành giai đoạn đầu để kịp ra mắt vào dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911) và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948).

Một góc không gian trưng bày “Điểm đến với Bác Hồ” của nhà giáo Tạ Chí Tào. Ảnh: B.Q.V

Đến thăm công trình tâm huyết của nhà giáo Tạ Chí Tào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là tấm băng rôn in màu đẹp với dòng chữ “Điểm đến với Bác Hồ”; phía bên trái là ảnh Bác Hồ trong ngày Quốc khánh (2-9-1945), bên phải là hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Hai bên đường vào là dãy phòng trưng bày về hình ảnh cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Tôi quan sát thấy có nhiều bức ảnh của Bác được in trên các tờ báo, tạp chí, tập san... với màu sắc rất đẹp. Bên cạnh đó, anh Tào còn cất công tìm kiếm, sưu tầm nhiều hình ảnh và bài viết về Bác Hồ in trong các tạp chí ở 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bước vào bên trong phòng trưng bày, hàng trăm quyển sách của các tác giả, nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước viết về Bác và các tác phẩm của Người viết được anh sắp xếp, bao bọc cẩn thận. Đối diện 2 dãy phòng này là không gian trưng bày hàng ngàn tấm ảnh, bài viết, tạp chí... thuộc nhiều chuyên ngành nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm thơ, văn và những bài viết từ thời niên thiếu cho đến khi Bác về cõi vĩnh hằng…

Theo chúng tôi, đây là mô hình kiểu mới, góp phần giúp người dân địa phương và du khách có điều kiện tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Bởi vì, nói như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Bác Hồ là hiện thân của dân tộc Việt Nam và mọi người Việt Nam đều thấy mình trong Hồ Chí Minh”.

Trong không gian trưng bày tại “Điểm đến với Bác Hồ” của anh Tào, tôi đặc biệt chú ý đến bộ tiểu thuyết 5 tập mới nhất mà Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã đầu tư công sức trong 20 năm để ra mắt mang tên “Nước non vạn dặm”. Trong đó, tập 1 (Nợ nước non) xuất bản năm 2022, còn tập 5 (Việt Nam-Hồ Chí Minh) phát hành đúng ngày sinh nhật lần thứ 135 của Bác (19-5-2025) và cũng là dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nếu lùi lại thời gian, anh Đoàn Minh Phụng-nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai từng có bài viết đạt giải ba tại cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2022-2023 về anh Tạ Chí Tào. Trong đó nổi lên một ý gây xúc động là dù anh Tào đang bị trọng bệnh nhưng đã cố gắng vượt qua nhờ có niềm tin về Bác Hồ. Không chỉ thế, dù ở hoàn cảnh như vậy, anh Tào vẫn sử dụng một phần tiền tiết kiệm trong chế độ nghỉ hưu của mình, thông qua Hội Chữ thập đỏ, chùa Mỹ Thạch để ủng hộ xây dựng nhà ở cho 1 gia đình Jrai nghèo tại làng Orưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê.

Gần đây, anh Tào còn được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mời giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm với giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku). Anh đã giới thiệu về 2 tập thơ thứ 5 và 6 mà mình viết về Bác Hồ, được in và phát hành trong năm 2024, 2025. Gần đây, anh Tào cũng đã gửi tặng hiện vật gắn với Bác Hồ cho Bảo tàng tỉnh.

Tôi trân trọng chia sẻ niềm vui với anh và mong rằng mô hình “Điểm đến với Bác Hồ” tại gia đình sẽ tiếp tục được bồi đắp, nâng cao số lượng và chất lượng cũng như phát huy hiệu quả cao nhất để phục vụ và ngày càng lan tỏa.