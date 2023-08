Ngư dân Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Quốc tấn công

(GLO)- Ngày 27-8, liên quan đến vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 770/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Công thương; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Ông Lê Viết Bình, Phó chánh văn phòng Bộ NN-PTNT cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y nhanh chóng phân công nhiệm vụ để đảm bảo công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân sau khi lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 6 (tại TP.HCM) bị Công an TP.HCM mời làm việc.

Trong lúc đi chăn trâu, 3 cháu nhỏ cùng 7 tuổi không may tử vong tại một hố trữ nước của một doanh nghiệp

Người dân Bình Phước phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong một hộp nhựa gần quốc lộ 14 nên đã trình báo cơ quan công an.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.