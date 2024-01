'Ngôi sao chết': Phá vỡ rào cản cực lớn trong điều trị ung thư

Sản phẩm mới được đánh giá có hiệu quả cao hơn so với các sản phẩm cùng loại hiện nay, đồng thời sử dụng nguyên liệu từ rong biển dạt vào bờ biển nên thân thiện hơn với môi trường.

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế và trực báo cáo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

(GLO)- Ngày 25-12, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

(GLO)- Sáng 25-12, tại Hội trường Công an huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện và Trung tâm y tế huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp khám-chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an huyện.