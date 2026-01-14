Nghiệm thu nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

Nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Bảo tàng Pleiku chủ trì, Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn làm chủ nhiệm; được triển khai thực hiện trong 46 tháng (từ tháng 1-2022 đến tháng 11-2025) với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn - Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Di sản Hán - Nôm địa phương là di sản văn tự, chữ viết của địa phương, gắn liền với văn hóa, lịch sử truyền thống. Tại Gia Lai, di sản này khá phong phú, đa dạng, hiện được bảo tồn trong các đình miếu, chùa chiền, tư gia. Nguồn tài liệu này chứa đựng nhiều thông tin về lịch sử, văn hóa của địa phương, nhưng đến nay chưa được sưu tầm, đánh giá giá trị một cách có quy mô, hệ thống. Vì thế, việc triển khai nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” có ý nghĩa quan trọng, cần thiết.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm nghiên cứu giá trị, tiềm năng và các khả năng khai thác, ứng dụng di sản Hán - Nôm tại Gia Lai đối với việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Quang cảnh hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Ảnh; T.D

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn cùng nhóm thực hiện nhiệm vụ đã triển khai nghiên cứu một số nội dung như: Thực trạng của di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai; nhận diện giá trị, ý nghĩa, đặc điểm của di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai; các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Hán - Nôm Gia Lai; xây dựng mô hình trưng bày triển lãm di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh…

Nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện 11 bộ sưu tập ảnh về hiện vật, tài liệu và cơ sở, điểm lưu trữ tài liệu Hán - Nôm; xây dựng 18 bản đồ phân bố cơ sở, điểm lưu trữ di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh; xây dựng sơ đồ phân bố hiện vật chi tiết tại hơn 260 cơ sở, điểm lưu trữ tài liệu Hán - Nôm; tổ chức 3 cuộc triển lãm tại các địa phương khác nhau…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân - Thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai đóng góp ý kiến cho nhóm thực hiện đề tài. Ảnh: T.D

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ góp phần bổ sung nguồn tư liệu gốc phong phú, phục vụ các công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ học địa phương. Đồng thời, xây dựng kho tư liệu số, tạo tiền đề cho việc quản lý, khai thác lâu dài nguồn di sản Hán - Nôm trong công tác nghiên cứu, giáo dục, truyền thông và phát triển du lịch văn hóa.

Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai xếp loại đạt.