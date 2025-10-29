Ngày 29-10, giá heo hơi tại Gia Lai và Vĩnh Long thấp nhất cả nước

(GLO)- Hôm nay (29-10), giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trên cả nước. Hiện giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai và Vĩnh Long, với mức 50.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động ở mức 52.000-54.000 đồng/kg. Trong đó, tại Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, giá heo cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm, giá thu mua heo hơi tại Tuyên Quang và Phú Thọ về mức 53.000 đồng/kg, riêng giá heo tại Sơn La xuống mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Gia Lai và Vĩnh Long thấp nhất cả nước trong ngày 29-10. Ảnh: Internet

Trong khi đó, tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giá heo ổn định, đang duy trì quanh mức 53.000 đồng/kg. Cao nhất là tại Thái Nguyên, Hải Phòng và Ninh Bình với 54.000 đồng/kg.

Heo hơi ở miền Trung-Tây Nguyên hiện được các thương lái mua trong khoảng 50.000-53.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo giảm thêm 1.000 đồng/kg tại Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng; lần lượt ghi nhận ở mức 51.000 đồng/kg đối với Huế và Lâm Đồng, 50.000 đồng/kg tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Tại Thanh Hóa và Nghệ An, heo hơi vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức 52.000 đồng/kg; tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hoà có giá 51.000 đồng/kg; trong khi Gia Lai tiếp tục là nơi có giá thấp nhất với 50.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi hôm nay cũng giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương ở khu vực miền Nam như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Hiện heo hơi đang giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg đối với Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ; còn Vĩnh Long xuống mức 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang vẫn duy trì giá 52.000 đồng/kg; trong khi Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.