Ngành Y tế Gia Lai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các bệnh viện tuyến tỉnh, đơn vị y tế trực thuộc; Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; các bệnh viện tư nhân và Trung tâm y tế cao su các huyện: Chư Sê, Chư Păh, Chư Prông và Mang Yang.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo Sở Y tế Gia Lai, năm 2024, ngành Y tế đã triển khai tốt nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt hoặc vượt so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 11,2% (đạt chỉ tiêu đề ra); 3 chỉ tiêu vượt gồm: Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 95,8% (chỉ tiêu giao là 95%); số bác sĩ/vạn dân đạt 8,7 (chỉ tiêu giao là 8,6) và giường bệnh/vạn dân đạt 27,8 (chỉ tiêu giao là 27,6).

Trong năm, tình hình dịch bệnh ổn định; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch và các bệnh lây truyền qua đường máu, tiêu hóa và hô hấp đa số giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là sốt xuất huyết giảm bằng 42,8% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số, các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh tăng 143 nghìn lượt so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng; công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm; chủ động tham mưu cấp thẩm quyền công bố 41 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; 76 thủ tục hành chính bị bãi bỏ; 59 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Công tác xã hội hoá y tế đạt nhiều kết quả khả quan, toàn tỉnh hiện có 843 cơ sở hành nghề y tư nhân và 1.038 cơ sở hành nghề dược tư nhân. Toàn tỉnh có 4 bệnh viện tư nhân với tổng cộng 560 giường bệnh, nhân lực 598 người, trong đó có 138 bác sĩ (năm vừa qua bổ sung thêm Bệnh viện Hùng Vương đi vào hoạt động với quy mô hiện tại 300 giường).

Trong năm qua, Ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực bác sỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030…

Năm 2025, ngành Y tế tập trung thực hiện mục tiêu: Không để dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh; phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ngành Y tế phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng dân số; nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong năm qua; trong đó tập trung các vấn đề về thanh quyết toán bảo hiểm y tế; công tác phòng-chống dịch bệnh; công tác cấp cứu-khám, chữa bệnh và ứng dụng những kỹ thuật mới trong chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người dân; vấn đề kiện toàn, tinh gọn bộ máy y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong năm qua. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương những kết quả đạt được của ngành Y tế tỉnh trong năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: Đối với tuyến cơ sở, hiện toàn tỉnh có 218 trạm y tế, trong đó có 43 trạm y tế thuộc các xã đặc biệt khó khăn, do đó ngành Y tế cần rà soát và tham mưu cho cấp có thẩm quyền để đầu tư cho các trạm y tế vùng khó, giúp các trạm không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ y tế dự phòng mà còn làm tốt nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu, góp phần cứu sống bệnh nhân trước khi chuyển lên tuyến trên. Bên cạnh đó, ngành cũng cần quan tâm đến hệ thống y tế thôn bản, đặc biệt là mô hình cô đỡ thôn bản.

Đối với 17 Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, theo lộ trình thì có 2 Trung tâm y tế được xây dựng là Bệnh viện vùng đó là thị xã An Khê và Ayun Pa, ngành cần khẩn trương rà soát, đầu tư xây dựng theo đúng lộ trình. Ngoài ra, ngành quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho huyện nghèo Kông Chro, huyện vùng xa Krông Pa. Đối với Bệnh viện tuyến tỉnh, tỉnh thống nhất xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện hạng I theo lộ trình đề ra, xây dựng các Bệnh viện chuyên khoa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao việc tham mưu của Sở Y tế trong xây dựng chính sách đặc thù. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo phát triển nguồn nhân lực bác sỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, đây là chính sách lớn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Gia Lai đủ về số lượng, chất lượng với trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kỹ thuật tốt, đáp ứng với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.