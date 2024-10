Ngành hàng chế biến tăng tốc về đích

Một số ngành hàng chủ lực tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2024, hầu hết sản phẩm công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng do nguồn nguyên liệu ổn định, các nhà máy phát huy được công suất, thị trường tiêu thụ mở rộng.

Ông Hồ Sỹ Sáu-Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên-cho biết: “Hiện nay, Công ty có 1 trang trại bò ở xã Đăk Yă (huyện Mang Yang) với số lượng khoảng 11.000 con. Đây là một lợi thế về nguồn nguyên liệu sữa tươi cho nhà máy sản xuất. Công ty có dòng sản phẩm chủ lực là sữa tươi 100%, ngoài ra còn có các sản phẩm như sữa tươi trái cây, sữa bột pha sẵn. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, dự kiến năm 2024, sản lượng sữa tăng khoảng 30% so với năm 2023”.

Trong khi đó, năm nay, một số sản phẩm như đường tinh chế lại giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Nhà máy Đường An Khê không nhập khẩu đường để sản xuất đường tinh luyện RE vì giá đường nhập khẩu cao.

Hay như sản phẩm nước ép trái cây cũng chưa thể đạt kế hoạch đề ra và có mức sụt giảm đáng kể so với cùng thời điểm năm trước, khi sản lượng mới đạt 14.689 tấn (đạt 36,72% kế hoạch, giảm 0,76% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu giảm đáng kể nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nhà máy trên địa bàn.

Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: V.T

Ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac-chia sẻ: “Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Quicornac khoảng 90% là các nước ở châu Âu. Năm 2024, tình hình sản xuất của Công ty bị ảnh hưởng do mùa vụ chanh dây bị tác động từ năm 2023 bởi giá xuống rất thấp nên nguồn nguyên liệu sản xuất không dồi dào. Dự kiến sản lượng hàng chế biến năm 2024 chỉ đạt khoảng 60.000 tấn, thấp hơn năm ngoái”.

Công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng khoảng 65%

Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.000 cơ sở, doanh nghiệp tham gia ngành công nghiệp chế biến. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đều gắn với các nhà máy lớn như 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn; 2 nhà máy chế biến đường tinh chế; 2 nhà máy chế biến chè; 5 nhà máy chế biến hạt điều nguyên liệu; 4 nhà máy sản xuất, chế biến hồ tiêu; 15 cơ sở sản xuất, chế biến mủ cao su và hàng trăm cơ sở sản xuất, chế biến cà phê...

Theo ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương, công nghiệp chế biến hiện tạo ra giá trị lớn nhất cho khu vực công nghiệp và đóng vai trò chủ đạo chiếm tỷ trọng khoảng 65%. Qua đánh giá tình hình cho thấy, việc các nhà máy chế biến phát huy công suất hoạt động đã đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024.

“Trong điều kiện gặp không ít khó khăn nhưng các doanh nghiệp chế biến của tỉnh đã duy trì sản xuất, đẩy mạnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động khuyến công hỗ trợ máy móc, thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức làm việc với một số nhà máy công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024”-ông Binh cho biết.

Chế biến các sản phẩm từ chanh dây đang mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành hàng này. Ảnh: V.T

Theo kịch bản tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với giá trị dự kiến đạt khoảng hơn 22.000 tỷ đồng trong năm 2024, nhóm sản phẩm công nghiệp chính như tinh bột mì, đường tinh chế, nước ép trái cây, sữa, gỗ MDF… đã đóng góp vào giá trị tăng thêm đáng kể. Đây là tín hiệu lạc quan để ngành công nghiệp chế biến tiếp tục tăng trưởng, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án đầu tư công nghiệp chế biến dược liệu, thức ăn chăn nuôi; chế biến rau, củ, quả, cà phê, hồ tiêu; các dự án chế biến sản phẩm sau đường; các sản phẩm tiêu dùng từ cao su; sản xuất cồn sinh học từ mì lát...

Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp lớn, kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn, là cơ sở để kêu gọi và thu hút các dự án công nghiệp chế biến trong thời gian tới.