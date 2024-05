(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Đội Kiểm tra điều lệnh-Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) tại nhiều đơn vị, Công an địa phương.