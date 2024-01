Một giảng viên thuộc Đại học Quốc gia TP HCM chết trong nhà công vụ

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái 13 tuổi sau khi đưa vào Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) cấp cứu, phía gia đình và cơ quan chức năng đã mời Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định pháp y.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Rách Tà Na (SN 1993, trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".