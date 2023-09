Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính với một cán bộ huyện ở Thừa Thiên-Huế do vi phạm nồng độ cồn.