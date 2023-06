Một cán bộ CSGT hi sinh khi đang làm nhiệm vụ

Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 21A, đoạn qua huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một cán bộ CSGT Công an tỉnh Hà Nam bất ngờ gặp nạn, hi sinh.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 14-6, khi đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường trên, một chiếc xe container bất ngờ lao thẳng vào 1 chiếc xe ôtô 4 chỗ bên đường và tông trúng 1 cán bộ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến cán bộ CSGT nằm bất tỉnh tại hiện trường, chiếc xe ôtô 4 chỗ lao sang vệ đường, nát phần đuôi xe.

Theo thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 ngày 14-6, tại Quốc lộ 21A (đoạn qua huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Cán bộ CSGT do bị thương quá nặng đã hi sinh sau đó.

Cán bộ CSGT hi sinh thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Nam.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.