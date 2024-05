Một cán bộ công an nhận tiền bảo kê sòng bạc ở Nha Trang

Ngày 26.5, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có thông báo chuẩn bị đưa ra xét xử đối với 18 bị cáo bị Viện KSND cùng cấp truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ, bị phát hiện tại sòng bạc ở TP.Nha Trang.

Một con bạc người Hàn Quốc bị Interpol truy nã

Theo cáo trạng, lúc 16 giờ ngày 3.2.2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại câu lạc bộ "Joker Club", lô 23.20 đường số 2, Khu đô thị Hà Quang 2, P.Phước Hải, TP.Nha Trang đang tổ chức đánh bạc cho 7 người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài Poker ăn thua bằng tiền.

Trong số các con bạc bị bắt quả tang có ông Ham Heungchul (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), là người bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế về tội "trộm cắp tài sản" và Interpol đã có thông báo truy nã từ tháng 8.2022. Bị can này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6.2022, Nguyễn Minh Hải (51 tuổi, ở TP.HCM), cùng Nguyễn Đình Hoàng Long (30 tuổi, ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Hữu Văn (31 tuổi, ở TP.Huế), Hứa Vũ Long (32 tuổi, ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa), tham gia góp vốn tổ chức câu lạc bộ Poker (Joker Club) cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chíp để chơi bài Poker thắng thua bằng tiền. Các đối tượng tổ chức đánh bạc thu 5% tiền thắng cược trong một ván bài của người thắng cuộc.

Các đối tượng trên thuê tổng cộng 7 người để thực hiện các nhiệm vụ như quản lý quầy thu ngân, đổi tiền - chip cho khách đến chơi, ghi chép sổ sách chi tiêu, thu nhập hằng ngày của câu lạc bộ; người chia bài, chăm sóc khách hàng, mời khách đến chơi... Từ ngày 7.6.2022 đến 2.2.2023, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club nói trên là gần 6 tỉ đồng.

Một cán bộ Bộ Công an khu vực phía nam nhận tiền bảo kê sòng bạc

Ngoài ra, quá trình cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án xác định, để duy trì hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các bị can đã khai nhận phải chi tiền hằng tháng và biếu tặng bằng tiền cho một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý địa bàn nơi có các điểm chơi Poker do các đối tượng này tổ chức để được "bảo kê" hoạt động mà không bị kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Nguyễn Minh Hải và một số đối tượng góp vốn đã mở 10 bàn chơi Poker tại "Nha Trang Bridger and Poker Club", khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuật (đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Lập, TP.Nha Trang) và giao việc quản lý, vận hành cho một số người Trung Quốc và Campuchia. Hải chịu trách nhiệm về "quan hệ ngoại giao", lo đối phó với các cá nhân, tổ chức để duy trì hoạt động tại đây.

Tháng 9.2020, Nguyễn Minh Hải có thông tin về việc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm Poker tại Nha Trang, nên Hải đã tìm cách liên hệ với Lường Tiến Quân (43 tuổi, quê Thanh Hóa, Phó trưởng phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tại phía nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội) để nhờ Quân giúp và Quân đồng ý gặp Hải (lần đầu) vào tháng 9.2020 tại TP.HCM.

Tại đây, Quân ra điều kiện phải chi tiền cho Quân hằng tháng để được hoạt động chơi Poker tại khách sạn C30 để không bị Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt giữ.

Sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Khánh Hòa, Hải chuyển qua địa điểm khách sạn Emerald Bay (100/8 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) mở 6 bàn Poker và tại khách sạn Botton (6 Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) mở 6 bàn Poker.

Sau thời điểm trên, Quân yêu cầu Hải liên hệ qua người tên Hùng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để trao đổi thông tin chuyển tiền cho Quân.

Đến tháng 6.2022, Hải góp vốn thành lập Joker Club tại Khu đô thị Hà Quang 2 (P.Phước Hải, TP.Nha Trang). Hải vẫn đứng ra lo lót, "ngoại giao" và đối phó với các cá nhân tại Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian sau đó, Hải có việc cá nhân và giao cho Nguyễn Đình Hoàng Long quản lý, vận hành Joker Club. Trước khi bị bắt giữ, tổng số tiền mà Hải và Long đã chi cho Lường Tiến Quân là 420 triệu đồng.

Quân bị bắt tạm giam một thời gian để điều tra, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn là cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Nguyễn Minh Hải còn khai nhận trong thời gian hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2017 đến năm 2022, Hải còn nhiều lần đưa cho Lường Tiến Quân, tổng cộng 35.000 USD. Hải đã nhiều lần đưa tiền, quà biếu cho cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP.Nha Trang, Công an P.Tân Lập, Công an P.Phước Hải; thông qua Lường Tiến Quân để gặp cấp trên của Quân và có đưa số tiền 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập đến nay, xác định lời khai của Nguyễn Minh Hải là không có căn cứ.