Microsoft chính thức vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer

Theo đó, khi người dùng nhấp vào biểu tượng IE (Interner Explorer), phần mềm này sẽ không khởi động và màn hình sẽ đề nghị người dùng sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Microsoft đã thông báo ngừng hỗ trợ Internet Explorer (IE) 11.11 - phiên bản mới nhất của trình duyệt web từng được sử dụng mặc định trên Windows.

Microsoft giới thiệu Internet Explorer phiên bản đầu tiên vào năm 1995, là sản phẩm để cạnh tranh với Netscape Navigator, trình duyệt web đầu tiên trên thế giới. IE đã trở thành trình duyệt web mặc định trên Windows và điều này giúp IE trở thành trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới, chiếm đến 94% thị phần người dùng trong các năm 2002 và 2003, thời điểm mà các lựa chọn thay thể như Firefox của Mozilla hay Safari của Apple còn sơ khai

Mặc dù, theo công bố của Microsoft, Edge sẽ cung cấp "trải nghiệm web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn Internet Explorer song theo dữ liệu mới nhất do Stacounter công bố, Edge chỉ chiếm hơn 4% lượng sử dụng máy tính toàn cầu so với trình duyệt đang phổ biến nhất hiện nay là Google Chrome với mức sử dụng hơn 65%.