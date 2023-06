Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện đã triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lâu dài. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phòng ban của huyện chuẩn bị lực lượng phương tiện, theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục và có hiệu quả ứng phó với các phương án, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang huyện. Giữ vững 12/12 chi bộ quân sự xã, thị trấn có chỉ ủy; xây dựng đảng viên trong dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 29,45%, riêng dân quân đạt 24,06%, thôn đội trưởng là đảng viên đạt 91,25%; tỷ lệ đảng viên dự bị động viên 129/921 đạt 8,92%). Chỉ đạo phát triển 11 đảng viên (thanh niên nhập ngũ năm 2023 là 6 đồng chí, dân quân tự vệ 4 đồng chí, dự bị động viên 1 đồng chí)...

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ kho, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc đề xuất kịp thời các biện pháp nhằm triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong việc tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác Quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng. Tập trung củng cố xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Luật Dự bị động viên nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo đúng Quyết định số 93/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của cấp trên. Giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động ngăn ngừa “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ...