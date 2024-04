(GLO)- Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã sang thăm, chúc Tết tại 3 tỉnh Đông bắc Campuchia, Quân khu 1 và Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia CPC). Lãnh đạo Công an Gia Lai và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng thăm, chúc Tết bạn

Đoàn công tác thăm, chúc tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Thanh Tuyền

Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các đơn vị bạn đón năm mới nhiều niềm vui, phồn vinh, hạnh phúc; chúc tình đoàn kết của chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân 2 nước mãi mãi bền vững và phát triển.

Đại tá Lê Kim Giàu bày tỏ mong muốn giữa 2 tỉnh, các đơn vị cùng giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K52 thuộc Bộ CHQS tỉnh trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và liệt sĩ hy sinh tại Campuchia.

* Đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng Công an và quân cảnh tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Trung tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tướng Thao Dên-Chỉ huy trưởng lực lượng Quân cảnh tỉnh Ratanakiri đón tiếp đoàn trọng thị.

Tại đây, Thiếu tướng Rah Lan Lâm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển của đất nước Campuchia nói chung và tỉnh Ratanakiri nói riêng. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ sự tin tưởng về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị chức năng của tỉnh Ratanakiri. Thời gian qua, các bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường đấu tranh, phòng-chống các loại tội phạm như: kinh tế, ma túy, buôn lậu, khai thác và vận chuyển lâm sản, vượt biên trái phép… góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân 2 nước thông thương, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, khám-chữa bệnh…

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Ung Sô Phiếp và Thiếu tướng Thao Dên- cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm, dành tình cảm hữu nghị, tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ, động viên các lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri trong mọi hoàn cảnh. Những tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp đã được hun đúc qua các chặng đường lịch sử của dân tộc mỗi nước và từng thời kỳ phát triển của mỗi tỉnh. Đồng thời khẳng định, trên cơ sở những kết quả đạt được, các đơn vị tỉnh bạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên tuyến biên giới của 2 nước. Lãnh đạo các đơn vị cũng mong muốn trong thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, động viên tinh thần đối với những khó khăn trên các lĩnh vực công tác của các đơn vị chức năng tỉnh Ratanakiri.

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho lực lượng Quân cảnh và Công an tỉnh Ratanaiki.

*Đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cũng đã đến thăm, chúc Tết các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Theo đó, Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ thuộc Ty Công an, Tiểu khu Quân sự, Bộ Chỉ huy Hiến Binh tỉnh Ratanakiri cùng gia đình đón năm mới đầm ấm, mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng; chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc và lực lượng vũ trang hai nước ngày càng thắt chặt, bền vững.

Trên tinh thần "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Đại tá Rơ Mah Tuân mong rằng trong thời gian tới, lực lượng vũ trang 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán vận chuyển các chất ma túy, mua bán người...

Đại tá Rơ Mah Tuân cũng mong muốn, lực lượng vũ trang 2 tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng nhau giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới với tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không để xảy ra các điểm nóng. Tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa 2 dân tộc và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri

Tại các nơi đến thăm, chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị đã cảm ơn đoàn công tác BĐBP tỉnh Gia Lai đã sang thăm, chúc Tết, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới các thành viên đoàn công tác cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời ,cảm ơn trong thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri cả về vật chất và tinh thần, góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.