Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ có lễ diễu binh, diễu hành

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.

Công an đã bắt tạm giam và khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá tại Tam Giác Vàng, hoặc có thông tin liên quan vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để được xử lý.

(GLO)- Ngày 8-8, tại Hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2018-2024.