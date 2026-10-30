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Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

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NGỌC ANH
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(GLO)- Sáng 29-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rmah H’Thiệp ở làng Tai Pêr. 

Bà Rmah H’Thiệp là vợ của Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 34, người đã có hành động quả cảm, quên mình cứu 2 người dân bị điện giật.

Căn nhà dự kiến có diện tích khoảng 80 m², tường xây, mái lợp tôn, gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình phụ.

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Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: Ngọc Anh

Kinh phí xây dựng khoảng 320 triệu đồng và kinh phí mua sắm đồ dùng sinh hoạt hằng ngày là 60 triệu đồng. Trong đó, Sư đoàn 10 hỗ trợ 80 triệu đồng, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tài trợ 300 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66, lực lượng dân quân và đoàn thanh niên xã Ia Ko hỗ trợ ngày công xây dựng.

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Đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP trao khoản tài trợ 300 triệu đồng cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Rmah H’Thiệp bày tỏ niềm xúc động sâu sắc, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội và doanh nghiệp đã giúp gia đình có chỗ ở ổn định.

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