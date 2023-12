Khám xét trụ sở, nhà riêng lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận

Liên quan đến vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.

Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có văn bản chuyển các vụ việc liên quan đến điện tới Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chặn bắt 2 chiếc xe ô tô đang đi trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An), công an phát hiện trên xe có chở gần 2 nghìn các loài động vật hoang dã như rùa, trăn, rắn, vẹt.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội “Nhận hối lộ".