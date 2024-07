Khách tung tin có lựu đạn, chuyến bay Đà Nẵng đi TP.HCM phải tạm hoãn

Ngày 22/7, Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng xác nhận sự việc một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP.HCM khiến chuyến bay phải tạm hoãn để xác minh.

Theo đó, lúc 15h15 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, khi chuyến bay VN131 còn khoảng 10 phút nữa sẽ cất cánh từ Đà Nẵng đi TP.HCM thì hành khách Nguyễn Thanh P., ngồi ở số ghế 28E tung tin có lựu đạn trong vali.

Ngay sau đó, thông tin được tiếp viên báo với cơ trưởng chuyến bay. Lập tức cơ trưởng tạm dừng chuyến bay và báo cáo lực lượng an ninh.

Nhận thông tin, Trực ban An ninh hàng không lập tức báo cáo cấp có thẩm quyền và đơn vị liên quan đánh giá, quyết định tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa trên chuyến bay VN131 để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, lực lượng an ninh cũng lục soát tàu bay và lục soát đối với nhóm 4 người (trong gia đình hành khách tung tin có bom) cùng hành lý xách tay của họ.

Đến 16h40 cùng ngày, công tác kiểm tra hàng hóa, người và hành lý xách tay, lục soát tàu bay hoàn thành. Nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra an ninh, hãng bay thống nhất 16h45 thực hiện thủ tục cho hành khách lên máy bay và khởi hành.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.