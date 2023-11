Hai thanh niên dọa có súng trên chuyến bay có thể bị xử lý thế nào?

Trung tâm An ninh - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Trung xử lý 2 hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Trước đó, tối 7/11, chuyến bay VN186 (chặng bay DAD - HAN) phải tạm dừng do 2 hành khách trên máy bay là Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Lê Xuân Quang (40 tuổi, trú TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) dọa mang theo súng .

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, hai thanh niên có hành vi đưa ra thông tin đe dọa an ninh an toàn hàng không, đây là hành vi vi phạm pháp luật nên việc cơ quan chức năng tạm dừng chuyến bay xem xét xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Trong trường hợp hành vi chỉ dừng lại ở lời nói mà chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội thì hai thanh niên này sẽ bị xử phạt hành chính.

Trường hợp họ còn có hành vi vi phạm pháp luật khác hoặc hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ quan chức năng có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

"Việc xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ hành vi vi phạm, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội", luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Theo Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, lĩnh vực hàng không là lĩnh vực đặc biệt, nếu xảy ra những sự cố về hàng không thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chính vì vậy các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế về đảm bảo an ninh an toàn hàng không rất chặt chẽ và được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Tất cả các hành vi đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không thì người thực hiện hành vi đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng sẽ phân tích đánh giá nguyên nhân sự việc, đánh giá diễn biến hành vi và đặc biệt là đánh giá hậu quả đã gây ra đối với các hành khách, với vấn đề an toàn hàng không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhắc lại vụ khách dọa có súng, chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội phải tạm dừng, ông Cường cho biết, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi là nguy hiểm cho xã hội thì có thể khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS.

Nếu kết quả xác minh cho thấy hậu quả chưa nghiêm trọng, hành vi chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội thì hai thanh niên này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 26, Nghị định số 162/2018/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Mức phạt có thể tới 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, hai thanh niên này sẽ bị cấm bay trong một khoảng thời gian theo quy định của ngành hàng không và theo quy định của pháp luật.

"Rõ ràng sự việc đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, làm trễ chuyến bay, gây hoang mang lo lắng cho rất nhiều hành khách. Cơ quan chức năng sẽ đánh giá hậu quả của hành vi để xem xét có chế tài xử lý đối với hai thanh niên này theo quy định của pháp luật", ông Cường nhấn mạnh.