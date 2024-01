Kbang: 95,5% thôn, làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự

(GLO)- Sáng 10-1, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Trong năm qua, công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các đơn vị, địa phương trong huyện triển khai tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự được đẩy mạnh; tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 28 thôn, làng của 14/14 xã, thị trấn, thu hút hơn 3.230 người tham dự.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Hiện mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về an ninh trật tự” đã được nhân rộng ở tất cả 110 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện, với 676 thành viên. Các mô hình “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Cổng trường an toàn giao thông” đã hình thành ở tất cả 14 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, nhiều mô hình điểm đang duy trì, phát huy hiệu quả, như: “Nhân dân thôn 4 (xã Sơ Pai) nói không với ma túy”, “Nhân dân làng Vir (xã Krong) tích cực tham gia bảo vệ rừng”, “Làng Cao Sơn (xã Tơ Tung) nói không với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”…

Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 95,5% thôn, làng, tổ dân phố và 94,5% cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn huyện trong năm tăng cao với 23 vụ (tăng 10 vụ so với năm 2022). Đối với tai nạn giao thông cũng tăng cả 3 chỉ số (xảy ra 10 vụ, làm 8 người chết, 5 người bị thương), tăng 3 vụ, 3 người chết, 1 người bị thương so với năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kbang đã khen thưởng cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.