Chư Prông: Tỷ lệ điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%

(GLO)- Ngày 9-1, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Năm 2023, Công an huyện Chư Prông đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Giám đốc công an tỉnh giao năm 2023.

Nổi bật là an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc, điểm nóng phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện. Tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba chỉ số; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, việc thực hiện Đề án 06 được đẩy.

Trong năm, Công an huyện đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đã bắt giữ được 3 đối tượng truy nã. Cả năm, Công an huyện đã triển khai 12 văn bản thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Công an các xã, thị trấn triển khai, người dân biết để phòng ngừa. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện tuần tra mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm ngăn chặn tội phạm trộm cướp, đối tượng lưu manh, côn đồ, thanh niên càn quấy, gây rối mất trật tự công cộng.

Lực lượng Công an huyện đã tập trung điều tra làm rõ 75/93 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỉ lệ điều tra chung đạt 80,65%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Lập danh sách 31 đối tượng liên quan đến ma túy, đưa 3 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, khởi tố 7 vụ, 7 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong năm 2023, Công an huyện đã triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được 20 lượt với gần 2.300 người tham gia, vận động hơn 2.100 cơ sở kinh doanh, hộ gia đình ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về pháo; đã vận động thu hồi được 1 quả lựu đạn, hơn 330 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn về những hạn chế, khó khăn và giải pháp để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ công tác công an năm 2024.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn-Trưởng Công an huyện đã trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 6 tập thể; danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 12 tập thể và công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 20 cán bộ, chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.