Kbang: 2 trẻ đuối nước thương tâm khi đi tắm suối

Tin liên quan Ia Grai: 2 nam sinh tử vong do đuối nước

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 30-9, cháu Đ.V.Đ và Đ.V.K cùng với 2 em nhỏ khác cùng làng đi xuống suối đầu nguồn xã Tơ Tung (đoạn tiếp giáp giữa làng Đak Pơ Kao và làng Stơr, xã Tơ Tung) để tắm. Do trời mưa to, nước suối lên nhanh nên các cháu không may bị đuối nước. 2 em nhỏ đi cùng thấy vậy liền chạy đi tìm người cứu. Do suối ở xa khu dân cư nên lúc mọi người đến nơi thì các cháu đã tử vong.

Thường trực Huyện ủy Kbang, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã Kông Lơng Khơng đã đến chia buồn và hỗ trợ 2 gia đình làm thủ tục mai táng cho 2 cháu. Tính đến 8 giờ sáng, số tiền mà lãnh đạo huyện, chính quyền, đoàn thể hỗ trợ cho 2 gia đình là 9.600.000 đồng.