(GLO)- Những năm qua, Công an huyện Krông Pa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tuyên truyền, vận động các đối tượng từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- Ngày 12-3, Công an TP. Kon Tum đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc 1 người đàn ông chết cháy trên địa bàn TP. Kon Tum là vụ tự tử. Thi thể nghi là kiểm sát viên công tác tại Gia Lai.

Nhiều vị trí công việc với nhân sự trong lĩnh vực IT đang có mức lương khá cao so với thị trường lao động hiện nay. Vậy đó là những vị trí nào, làm sao để nhân sự trong ngành IT có thể đạt được mức lương như vậy?