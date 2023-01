Ia Pa: Tìm thấy cháu bé sau 6 ngày bị lạc trong rừng

(GLO)- Ngày 20-1, Công an xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao cháu Đinh Thên (SN 2008, trú tại làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro) cho Công an xã Đăk Kơ Ning để đưa cháu về đoàn tụ với gia đình sau 6 ngày bị lạc trong rừng.

Trước đó, ngày 15-1-2023, cháu Đinh Thên cùng người thân đi lên rẫy ở xã Đăk Kơ Ning để đặt bẫy chuột thì bị lạc. Sau đó, gia đình đã thông báo cho lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ia Pa cũng đã thông báo trong toàn thể lực lượng và người dân ở các xã giáp ranh huyện Kông Chro để tổ chức tìm kiếm. Đến sáng ngày 20-1, nhận được thông tin của người dân về việc phát hiện có 1 cháu bé đi lạc tại khu vực rừng thuộc thôn Dlai Bầu (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) có đặc điểm giống cháu Đinh Thên.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Kdăm đã huy động lực lượng vào rừng để đưa cháu Thên về trụ sở an toàn. Đồng thời, phối hợp với Công an xã Đăk Kơ Ning để đưa cháu Đinh Thên về đoàn tụ với gia đình sau thời gian bị đi lạc.