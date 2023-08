Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 26-8, trong khi đi đánh cá, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong bị mắc kẹt vào bụi cây dưới chân cầu Quý Đức nên báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an xã Ia Trok đã có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ, báo cáo lãnh đạo Công an huyện, Công an Tỉnh cử lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thi thể trên là nam giới, độ tuổi khoảng 23-30 tuổi, cao khoảng 1,7 m. Khi phát hiện, tử thi mặc quần tây màu đen, không mặc áo, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Thời gian tử vong xác định khoảng 3-4 ngày trước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính nạn nhân đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương cùng người dân hỗ trợ an táng nạn nhân tại nghĩa trang xã Ia Trok.