Huỷ kết quả đấu giá 3 mỏ cát gần 1.700 tỉ đồng để đấu giá lại

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở tỉnh Tây Ninh.

Tháng 4/2024, toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người, tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%) so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 2-5, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả.