Họp tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 2-2025

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố, do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ chủ trì.

Tại điểm cầu Gia Lai, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Phiên họp của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ tháng 2-2025 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Theo đó, những kết quả nổi bật của Đề án 06 trong năm 2024 và tháng 1-2025 là: Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 163/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông, trong đó quy định sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng ký thông tin thuê bao; Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương triển khai phần mềm theo dõi tiến trình Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến nay, đã cấp tài khoản sử dụng cho 983/1.075 Đảng bộ cấp huyện và 21.349 Đảng bộ cấp xã cũng như xây dựng dự thảo Chỉ thị thúc đẩy triển khai Đề án 06/CP năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 38 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình của Đề án 06; còn 22 dịch vụ công chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thuộc một số bộ, ngành như: Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam….

Riêng Gia Lai, trong tháng 1-2025, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh giao. Tháng 1-2025, toàn tỉnh tiếp nhận 6.632 hồ sơ và số hồ sơ giải quyết sớm, đúng hạn chiếm tỷ lệ 97,26%. Về thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tính đến ngày 15-1-2025, Gia Lai đạt 60,74 điểm, xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Phát biểu kết thúc phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Các bộ, ngành, các địa phương, nhất là những bộ, ngành có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức phải thực sự quyết tâm cao, hành động nỗ lực và có cam kết cụ thể đối với từng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lựa chọn nhân lực thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2025 theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật nhiệm vụ, lộ trình và kết quả thực hiện hàng tuần lên phần mềm Đề án 06 để theo dõi, đôn đốc. Khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch cụ thể trong tháng 2-2025 để rà soát, xây dựng lộ trình, phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính của đơn vị khi dữ liệu đã được số hóa.