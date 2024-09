Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông": Sân chơi hữu ích

(GLO)- Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” diễn ra vào 20-9) năm 2024 tại cụm thi đua số 1 đã khép lại với những phần thi ấn tượng cùng thông điệp ý nghĩa “ Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn ”.

Tham gia hội thi "Nông dân với an toàn giao thông" có 5 đội: Hội Nông dân TP. Pleiku và Hội Nông dân các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ. Các đội trải qua 2 phần thi: Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông và tiểu phẩm.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập công phu, mang đến hội thi những tiểu phẩm ấn tượng. Với tiểu phẩm “Nỗi đau còn mãi”, đội thi Hội Nông dân thành phố Pleiku gửi gắm thông điệp đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Bởi lẽ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng thiếu tỉnh táo do rượu, bia không chỉ để lại hậu quả cho bản thân mà với nhiều người xung quanh. Qua tiểu phẩm, đội thi Hội Nông dân thành phố Pleiku nhắn gửi mỗi cán bộ, hội viên nông dân hãy trở thành những tuyên truyền viên pháp luật, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ để thành phố không còn những tai nạn thương tâm xảy ra.

Với tiểu phẩm “Cháu nó chưa đủ tuổi”, đội thi Hội Nông dân huyện Chư Prông đã phản ánh thực trạng một số phụ huynh chủ quan khi giao xe gắn máy cho con sử dụng ngay khi con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định.

Bà Ngô Thị Châu Nguyên-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông cho hay: Cách đây không lâu, trên địa bàn huyện có trường hợp người mẹ vừa mất con, vừa phải đi tù vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn chết người. Trong tiểu phẩm, đội thi đã khéo léo lồng ghép thông tin vụ việc để tăng tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền và truyền đạt thông điệp mỗi người cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông, Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” là sân chơi ý nghĩa, giúp cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức về an toàn giao thông. Do đó, Hội Nông dân huyện đã lựa chọn những hội viên nòng cốt và thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Chư Prông để thành lập đội với mong muốn mang đến hội thi những phần thi tốt nhất.

Ở phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, mỗi đội có 7 thí sinh tham gia thi theo hình thức “Rung chuông vàng”. Các thí sinh sẽ trả lời cùng 1 câu hỏi từ ban tổ chức và loại trực tiếp. Chị Puih HAni (đội thi Hội Nông dân huyện Ia Grai) bộc bạch: Những câu hỏi trong phần thi giúp mình nắm vững kiến thức về an toàn giao thông, từ đó tự tin để tuyên truyền đến những người xung quanh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 1 giải phụ cho đội thi có Tiểu phẩm hay nhất. Đội thi Hội Nông dân huyện Chư Prông đạt giải nhất.

Đề cập đến ý nghĩa của hội thi, ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay tăng cả 3 tiêu chí. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, có đến 90% nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để kiềm chế tai nạn giao thông cần nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông là vô cùng cần thiết. Và tại hội thi lần này, các thí sinh đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, nhất là qua phần thi tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa, giúp cho công tác tuyên truyền thêm sinh động, hiệu quả.

Bà Chu Thị Thu Hương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban Giám khảo hội thi-nhìn nhận: Các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ càng và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm. Hội thi thật sự trở thành sân chơi ý nghĩa để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Qua hội thi nhằm tạo hiệu ứng tích cực đến nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung khi tham gia giao thông, góp phần cùng các cấp, các ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.