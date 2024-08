Một thanh niên làm nghề bốc xếp ở chợ Hoá An đã dùng súng bắn vào quán cà phê khiến hai vợ chồng đối thủ bị thương nặng. Công an Đồng Nai đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Chưa đến 30 ngày, Công an TP HCM đã khẩn trương triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô chưa từng có, giải cứu hàng chục trẻ em bị mua bán ở 32 tỉnh, thành.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi "giết người" của tài xế vụ va chạm giao thông xảy ra trên Quốc lộ 51.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Ông Đức đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về hành vi “Đánh bạc”.

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.