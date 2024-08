Hành trình đặc biệt triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng

Tờ mờ sáng lúc chưa rõ mặt người, hiệu lệnh của chỉ huy vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Với tinh thần quyết tâm cao độ, các chiến sỹ Đặc nhiệm, Công an Hà Tĩnh nhanh chóng cơ động lên xe, sẵn sàng cho một nhiệm vụ đặc biệt - đột kích triệt phá sào huyệt của băng nhóm lừa đảo quốc tế đang hoạt động tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo của Lào.

Rạng sáng 2/8 vừa qua, trong màn đêm tĩnh lặng của Khu kinh tế Tam Giác Vàng, một cuộc đột kích bất ngờ đã diễn ra. Hàng trăm chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng một số đơn vị chức năng, với tinh thần thép và quyết tâm cao, đã xông vào sào huyệt của tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, sau nhiều tháng mật phục và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã sẵn sàng để triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế quy mô lớn đang ẩn náu tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Buổi sáng 31/7 vừa qua, đội công tác đặc biệt lên đường, mang theo quyết tâm cao để phá gỡ đường dây tội phạm này. Hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Lào đầy vất vả, vượt qua những con đường rừng núi hiểm trở và những cơn mưa rừng bất chợt. Càng đến gần sào huyệt của bọn tội phạm, không khí càng trở nên căng thẳng. Mỗi thành viên trong đội đều ý thức được nhiệm vụ quan trọng của mình và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.

Vào lúc 3 giờ 30 ngày 2/8 vừa qua, lệnh tấn công được phát đi. Các chiến sỹ đặc nhiệm nhanh chóng bao vây tòa nhà cao tầng nơi bọn tội phạm ẩn náu. Tiếng ra lệnh, tiếng phá cửa, tiếng bước chân rầm rập... tất cả tạo nên một không khí nghẹt thở.

Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, toàn bộ 155 đối tượng đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau 4 giờ căng thẳng, cuộc bao vây tòa nhà bất hợp pháp cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nhiệm vụ của các chiến sỹ Hình sự mới chỉ bắt đầu. Mồ hôi nhễ nhại, bụng đói cồn cào, họ vẫn phải đối mặt với thử thách "khổng lồ," di lý số lượng lớn nghi phạm về nước.

Một cán bộ trong Ban chuyên án nhớ lại, dù đã tham gia phá hàng chục vụ án lớn nhỏ, song nhiệm vụ lần này mang đến cho anh một cảm xúc rất khó tả. Trải qua nhiều chặng đường quanh co, đèo dốc, nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói mòn bởi đang bước vào mùa mưa lũ gây cảm giác hồi hộp cho không ít đồng đội của anh.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh việc bắt giữ chỉ là bước khởi đầu. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và các nghi phạm trong quá trình di chuyển. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tình hình có thể trở nên phức tạp.

Sau nhiều cân nhắc, lực lượng chức năng quyết định tập trung tất cả nghi phạm về trụ sở Công an Khu kinh tế Tam Giác Vàng để hôm sau sẽ di chuyển về Vientiane của Lào. Ngày hôm sau, ngay khi đoàn xe vừa rời khỏi tỉnh Bò Kẹo, sự cố bất ngờ xảy ra. Một trận mưa lớn đã gây ra sạt lở đất chắn ngang con đường hiểm trở. Đoàn xe hàng chục chiếc bị mắc kẹt giữa rừng núi hoang vu.

Trước tình huống nguy cấp, các trinh sát phải nhanh chóng liên lạc với lực lượng cứu hộ địa phương để tìm cách giải tỏa ách tắc. Đặc biệt, họ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ việc bảo vệ an toàn cho số lượng lớn nghi phạm trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm.

Đến ngày 7/8 vừa qua, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng với 155 nghi phạm và các tang vật vụ án, các chiến sỹ đã ôm nhau chúc mừng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rám nắng của họ là minh chứng rõ ràng cho một chiến thắng vẻ vang.

Đây là chiến công vang dội của Công an Hà Tĩnh dưới sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác.

