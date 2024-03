Hàng chục túi nylon nghi ma túy trôi dạt vào đê biển Gò Công

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Văn Thương (cựu Phó Phòng CSGT TP.HCM) đã đưa hối lộ 2.000 USD cho bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ", do liên quan tới vụ án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Để ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.

Chỉ sau 3 ngày thông báo nam sinh ở Khánh Hòa tử vong do cúm A/H5N1, Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương để tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đại diện Bộ Công an xác định trong vụ án đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang, các bị can đã lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lời bất chính 253 tỉ đồng